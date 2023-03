És cantant, compositora, productora i, fins i tot, fotògrafa. Cristina Márquez, coneguda artísticament com a Martina diRosso, és una artista total i ha visitat 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, per presentar el seu nou senzill 'Dime si esto no es amor'.

L'artista catalana aborda totes les potes de la producció musical, des de la composició fins al resultat final. "Crec que en els artistes emergents hem d'aprendre a fer-nos les coses. (...) Si soc capaç de produir la meva música i tocar tots els instruments, tinc la llibertat de fer-ho quan jo vulgui", ha comentat a Tània Sarrias.

“Si soc capaç de produir la meva música, tinc la llibertat de fer-ho quan jo vulgui“

Amb el seu alter ego, Marta California, treballa en foto i vídeo. Per aquest motiu, també és l'encarregada de dirigir els seus propis videoclips: "Fa molts anys que em dedico en l'àmbit professional a la fotografia i el vídeo. Això ha fet que la part visual tingui un impacte molt gros en el meu projecte. M'agrada molt gaudir de pensar en com fer els videoclips".

“M'agrada molt gaudir de pensar en com fer els videoclips“

Tot i això, la parella de María Casado, amb la que recentment ha anunciat que esperen una filla, ha reconegut que, tot i l'esforç que implica, val la pena: "Tinc molt de patiment abans i després, però després em sento orgullosa de dir que la part visual i la producció musical van de la meva mà".





Una barreja d'estils Martina diRosso té arrels andaluses, va rebre classes de 'bachata' a Dublín i li agrada el reggaeton. Aquesta varietat de referents musicals i artístics li ha permès barrejar diferents estils. "Jo crec que, fa anys, si feies una cosa no podies fer una altra, la gent anava per grupets. Avui dia això s'ha trencat", ha dit. La cantant ha valorat la feina del músic C. Tangana i la repercussió que va tenir el disc 'El Madrileño': "Té una influència d'estils molt diferents i la gent els escolta tots. Crec que això és una gran inspiració per tots els músics, artistes o productors que fan les cançons. No s'han de tancar portes".