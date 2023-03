Historia de los mapas del tiempo y pronósticos en España

¿Cuántas veces has buscado en Internet el tiempo que va a hacer en tu ciudad? Seguramente sean incontables. Y es que ahora, con las nuevas tecnologías, en apenas minutos se puede saber la temperatura no solo del día en cuestión, sino de la semana e incluso de la quincena. Sin embargo, antes no era tan automático ni tan sencillo, el ciudadano de a pie no tuvo acceso a la previsión del tiempo hasta hace relativamente poco, con la radio y la televisión. ¿Cómo fue la evolución? Lo descubrimos en Ahora o Nunca.

“¡Buenos días! ❄️Hoy las precipitaciones se concentrarán principalmente en el noroeste peninsular, donde durante la mañana la cota podría rondar los 200-500 m de altitud. ��Las máximas bajarán ligeramente en el Mediterráneo�� pic.twitter.com/AC7Bm0NFQx“ — El Tiempo en TVE (@ElTiempo_tve) March 1, 2023

El primer boletín del tiempo El interés por el tiempo atmosférico, como asegura el meteorólogo Manuel Palomares Calderón, se remonta a los comienzos de la humanidad y los intentos por comprenderlo y predecirlo a los primeros tiempos de los que tenemos testimonios escritos. El poder predecir el temporal supuso un cambio en la humanidad en 180º. En España, en concreto, no fue hasta el 1 de marzo de 1893 cuando se hizo público el primer mapa del tiempo español. El Instituto Central Meteorológico, el antecesor de la actual Agencia Estatal de Meteorología, publicaba el primer número del Boletín Meteorológico. 6 décadas de televisión, 6 formas de dar el tiempo A partir de esa fecha, la publicación de estas predicciones por Comunidades Autónomas, se hacían públicas de manera diaria, aunque no eran accesibles para todo el mundo. ¿El principal motivo? Carecer de un medio de difusión rápida. Así que solo servía para profesionales. Este boletín incluía un mapa con el análisis meteorológico para España y Europa, una descripción y una previsión de "el Tiempo Probable". Además, había observaciones de 48 estaciones meteorológicas donde se señalaba la temperatura, el viento, el estado del cielo... Tenía dos páginas y medía de 45 x 33 centímetros. El primer boletín del tiempo AEMET