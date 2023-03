17:58

L'Arquebisbat de Barcelona coneixia els abusos del mossèn del mossèn Josep Vendrell en la dècada dels 70

Un home va adreçar una carta a l'arquebisbe de Barcelona el 1975 en què demanava que l'aleshores rector de Caldes d'Estrac Josep Vendrell Cortasa fos traslladat on no hi hagués ''cap nen''. "Crec que per caritat s'ha de posar a les mans d'un metge", afirmava la missiva. Vendrell, mort l'any 2004, ha estat acusat per una vintena de persones per abusos sexuals en aquell municipi i a Barcelona durant les dècades dels 60 i els 70.

Ara, l'Arquebisbat de Barcelona ha fet pública la documentació que consta al seu arxiu sobre el mossèn, entre la qual hi ha la carta esmentada. També consta un informe del rector d'una parròquia propera que recull "la manifestació d'algun jove" que Vendrell els demanava "una pràctica sexual immoral".

L'Arquebisbat subratlla que la documentació existent no recull "cap denúncia directa de les víctimes o de les seves famílies". Tampoc no es fa cap menció de les decisions preses per l'autoritat eclesial. La denúncia de la vintena de persones va transcendir el cap de setmana a través del diari El País. L'entitat eclesiàstica assegura que el rotatiu s'hi va posar en contacte per demanar-li l'opinió, i que l'Arquebisbat va demanar a la publicació la informació dels denunciants per posar-s'hi en contacte. Assegura que el rotatiu no ho va fer i per això ara reitera la voluntat de contactar-hi per "conèixer de primera mà tot allò relatiu a aquest cas".