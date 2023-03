Resum de notícies a Catalunya del 28 de febrer de 2023

L'actualitat d'aquest dimarts passa per les disculpes que ha demanat explícitament el Govern pel cas de Sallent. La portaveu de l'executiu català, Patricia Plaja, garanteix que "s'arribarà fins al final".

El Govern acordar decretar la fase d'excepcionalitat per sequera a partir. La neu i la pluja que han caigut durant les darreres hores a bona part del territori no reverteixen la pitjor sequera que pateix Catalunya des que es tenen registres. Precisament la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no descarta restriccions a l'ús de l'aigua en la campanya del regadiu davant l'actual situació de sequera.

El saló dels emprenedors '4 years from now' i el 6G, que no arribarà a les nostres llars fins d'aquí a uns anys, són alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mobile World Congress. Mentrestant, a Lleida, s'ha fet una prova del nou sistema d’alertes per mòbil de protecció civil.

Un estudi constata que el confinament durant la pandèmia va servir per reduir la bretxa de gènere en el repartiment de les tasques domèstiques i de la cura dels infants.