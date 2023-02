L'actualitat d'aquest divendres passa per la inauguració oficial del Mobile World Congress a Fira de Barcelona encapçalada pel rei Felip VI, el president de la Generalitat, Pere Aragonès i l'alcaldessa Ada Colau.

Al TSJC, la líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, presta declaració com a principal acusada en el judici per l'adjudicació dels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes.

La baixada dràstica de les temperatures i les precipitacions en forma de neu durant la matinada ha deixat una estampa nevada a molts indrets del prelitoral català.