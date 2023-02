Barcelona es converteix un any més al centre de la innovació a la telefonia mòbil. Sota el lema 'Velocity, Unleashing Tomorrow's technology today', la 18a edició d'aquest any del Mobile World Congress (MWC) és tota una declaració d'intencions: tornar a recuperar la velocitat de creuer que havia aconseguit en anys anteriors, pel que fa a assistents i impacte econòmic, després del sotrac que han suposat 3 edicions consecutives marcades per la pandèmia.

Els vuit pavellons de Fira Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat acullen el que probablement sigui el segon esdeveniment internacional més important de tecnologia mòbil, només superat en magnitud pel Consumer Electronics Show (CES) de les Vegas. Del 27 de febrer al 2 de març, hi ha programades activitats amb la participació de més de 1.000 ponents, més de 2.000 empreses expositores i uns 80.000 assistents, una xifra que l'organització considera molt bona, malgrat que encara està lluny dels 109.000 que hi va haver el 2019.

L'Aeroport del Prat ha activat un operatiu especial per aquests dies en què hi ha programats 7.643 moviments. L'entitat organitzadora, la GSMA, preveu que un 25% dels 80.000 assistents vinguin d'Àsia i d'aquests entre 4.000 i 5.000 viatjaran des de la Xina. Han estat els grans absents en els anys anteriors de fira marcada per la pandèmia i les restriccions de mobilitat.

Impacte a la ciutat El Mobile World Congress suposa un revulsiu econòmic per a la temporada d'hivern a Barcelona, amb un impacte econòmic d'uns 350 milions d'euros i la creació d'uns 7.400 llocs de treball temporal. L'edició d'aquest any arriba després que a l'estiu s'anunciés la pròrroga del contracte entre l'organització del congrés i la ciutat de Barcelona fins al 2030. Barcelona reté el Mobile World Congress més enllà del 2030 La patronal d'oci nocturn Fecasarm celebra que aquest any el Mobile es pugui celebrar sense restriccions en unes dates que, sense el congrés, serien “de molt baixa o nul·la facturació” per al sector de la restauració. La patronal preveu que durant aquests 4 dies es facturi un 18% menys que el 2019. D'altra banda, el Gremi de Restauració de Barcelona celebra la tornada del MWC, tot i que és conscient que encara no assolirà l'impacte dels anys anteriors a la pandèmia. "El saló és positiu per al conjunt de l'economia local i hem de continuar cuidant-lo i mimant-lo. Per als restaurants, és un oasi al mig de la temporada baixa”, destaca el president del Gremi, Salva Vendrell. Els locals preveuen una ocupació mitjana del 40% i confien en les reserves d'última hora. L'associació d'empreses de Mercabarna (Assocome) també preveu recuperar els volums de comandes prepandèmia, però amb algunes incerteses sobre com es comportarà el visitant aquest any. Aquí les xifres també són voluminoses. Dels majoristes de peix i marisc fresc preveuen augmentar les comandes entre un 20% i un 40% respecte al 2022. Els carnis tenen una estimació de 15 tones diàries de carns selectes, un 8% més que durant una setmana sense MWC. Per la seva banda, el principal proveïdor de fruita i hortalisses de Fira de Barcelona preveu servir 25.000 amanides i 18.000 broquetes.

Presència local Un total de 333 empreses catalanes mostraran les seves propostes a la fira. Al voltant d'un centenar tindran presència amb el suport del Govern i exposaran els seus projectes innovadors en un dels estands que hi haurà a la fira i també al '4 Years From Now' (4YFN), el saló germà petit del MWC dedicat a les 'startups'. 01.09 min Novetats del Mobile World Congress 2023 | ÀLEX CABRERA Les empreses mostraran els seus coneixements punters en temes com ara el Big Data, la intel·ligència artificial o el desenvolupament de programari especialitzat en realitat virtual i augmentada. El 4YFN és una plataforma excel·lent per poder promocionar i exhibir el talent de petits emprenedors i els seus projectes. També s'hi celebraran taules rodones sobre temes com la ciberseguretat o el metavers i presentacions institucionals.