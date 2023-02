Cabells reciclats per a usos industrials

Les perruqueries generen 7 milions de quilos de cabell a l'any, que si no és reciclen acaben contaminant atmosfera, rius i aqüífers. Hi ha emprenedors, com la Valérie, que investiguen com aplicar cabells reciclats en sectors com l'agricultura, el tèxtil o la construcció. Mitjançant un conveni amb el Port de Barcelona la seva empresa fa ara una prova pilot que utilitza cabells per fer una xarxa d'absorció d'hidrocarburs.