El Mobile torna a estimular l'activitat econòmica a Barcelona

El Mobile World Congress suposa una important injecció econòmica per als negocis de Barcelona vinculats al turisme i l'oci. Per aquests dies hi ha reservades 18.600 habitacions, i la restauració preveu una ocupació mitjana del 40%. Són xifres un 30% inferiors a les del 2019, l'últim any que la fira es va poder fer amb plena normalitat. Els professionals confien en les reserves d'última hora.