La intel·ligència artificial aplicada al comerç

Un dels temes principals de l'edició d'enguany del Mobile World Congress és la intel.ligència artificial i maneres d'aplicar-la de forma pràctica a la vida quotidiana. Hi ha comerços que la fan servir per automatitzar processos i personalitzar l'experiència de compra. Si el client té algun dubte pot recórrer a un avatar que li contesta, i els preus dels productes no s'imprimeixen perquè fluctuen en funció de l'oferta i la demana, com a la borsa.