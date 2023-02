Francesc Fajula: "Al MWC barrejarem món virtual amb físic"

Francesc Fajula, director executiu de Mobile World Capital, ens parla de les novetats del Mobile World Congress 2023 de Barcelona que arranca dilluns. La mostra espera acostar-se a xifres prepandèmiques: "Tot és molt optimista a nivell de confirmacions i expectatives", ha dit. "Estem barrejant el món virtual amb el món físic", resumeix. Un tast immersiu de bombons dels germans Roca, olorar la gespa del Camp Nou, recrear l'encesa del peveter olímpic de Barcelona '92 com si fóssim Antonio Rebollo o viure des de l'escenari del Palau Sant Jordi un concert del grup indie-pop IZAL són algunes de les propostes de l'edició en aquest sentit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també ens parla de reptes i d'un dels seus grans projectes: com ha de ser la societat digital del demà i com fer que ningú es quedi endarrere amb la inclusió digital.