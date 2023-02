Un any més l'acte d'inauguració del Mobile World Congress ha estat marcat per les diferències polítiques. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han evitat participar en la recepció del rei Felip VI d'aquest dilluns, com ja va passar el diumenge durant el sopar oficial de benvinguda al congrés. Els polítics catalans, però, sí que s'han sumat a la comitiva d'autoritats posterior i han participat de la fotografia de família amb el monarca.

Durant el matí, Felip VI ha visitat el recinte de Fira de Barcelona a Gran Via i ha fet un recorregut pels estants de les tecnològiques Orange, Vodafone i Telefònica. Després, s'ha desplaçat al Palauet Albéniz, on és previst que esmorzi amb una dotzena d'empreses del sector. I és que, després de tres anys marcats per la pandèmia, aquesta edició del Mobile ha arrencat amb força gràcies al retorn a la normalitat i, sobretot, del públic asiàtic.

Aragonès i Colau tornen a plantar el Rei El rei Felip VI ha arribat al recinte de Fira Barcelona envoltat de personalitats polítiques, com el president espanyol, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i el cap de l'oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa. Entre aquests, però, no s'hi trobava el president de la Generalitat, com era d'esperar. Aragonès ha arribat a les instal·lacions de Fira al voltant de les nou del matí i ha entrat dins del pavelló sense esperar l'arribada del president del govern espanyol i el monarca Felip VI. L'alcaldessa de Barcelona tampoc hi era, però Colau sí que ha acabat donant la mà al rei a l'estand del MWCapital. Aquesta situació ja es va produir el diumenge a la nit. Durant el sopar oficial de benvinguda als assistents al MWC, celebrada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, tant Aragonès com Colau han evitat situar-se en la fila d'autoritats que han rebut al monarca a la seva arribada a l'accés nord del recinte. Així ho van fer també en les dues últimes edicions del Mobile com a mostra de rebuig a la monarquia.