01:11

Com ja és tradicional, el cap del govern català, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no han rebut el monarca.

Després de tres anys de restriccions per la pandèmia, el Mobile World Congress torna a Barcelona a ple rendiment. Aquest dilluns al matí ha estat l'acte d'inauguració oficial, presidit pel rei Felip VI. Com ja és tradicional, el cap del govern català, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no han rebut el monarca.

Felip VI ha recorregut el saló, alguns estants com els de la tecnològica Orange, Vodafone i Telefònica | Climent Sabater