El 6G: realitat o ciència-ficció?

El 5G torna a ser un dels protagonistes del Mobile World Congress d'aquest any. Ja fa anys que sentim que el 5G canviarà la manera com entenem la tecnologia, com la vivim i com l'apliquem al nostre dia a dia. Des de fa poc, a més, es comença a parlar de 6G, un pas encara més endavant. Són possibles, però, tots aquests avenços?

Endinsar-nos al 5G

Un dels grans blocs del Mobile d'enguany gira al voltant del 5G Stand Alone (SA). Aquesta tecnologia és el graó següent al recorregut de l'evolució de les tecnologies mòbils. Tot i que fa anys que sembla que estem immersos al 5G, serà en els anys que venen que començarem a poder-ne veure els avantatges de manera plena. El CTIO d’I2Cat i CTO de 5G Barcelona, Sergi Figuerola-Fernández, té clar que hi ha hagut una "mala gestió comunicativa de la tecnologia", perquè no s'ha sabut explicar què i quan s'estava implementant el 5G. És per això que hi ha qui creu que s'havien promès molts beneficis del 5G que encara no tenim al nostres mòbils.

Llavors, quan ho tindrem? Anem a pams. Fins ara el 5G que s'estava fent servir, aquell que els nostres amics privilegiats tenen a vegades al mòbil, és el 5G NSA, que no és més que una integració del 5G amb el 4G. Ara, doncs, és quan començarà l'era del 5G de veritat, el 5G Beyond. Segons Figuerola-Fernández estem entrant a la segona onada del 5G i serà en els propers dos o tres anys que hi haurà un canvi diferencial. "Primer notaran un canvi qualitatiu les indústries i després el públic general. Serà al revés que el que va passar amb el 4G", declara l'enginyer.