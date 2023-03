Les pluges i nevades dels darrers dies no han estat suficients per revertir la sequera que pateix Catalunya. La situació dels embassaments s'agreuja cada setmana: els de les conques internes es troben al 27% de capacitat, mentre que fa un any n'estaven al doble. Aquesta situació ha portat a la Generalitat a endurir les restriccions que ja s'aplicaven als municipis del Ter-Llobregat i Fluvià Muga.

La Generalitat ha anunciat aquest dimarts noves mesures "per afrontar l'excepcional situació de sequera en què es troba el país des de fa més de dos anys", segons ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Unes restriccions que, segons ha afirmat, tindran un impacte directe en el dia a dia de la població, tot i que ha garantit que el subministrament a la llar no es veurà afectat.

A més, Jordà ha confirmat també que s'incrementarà el volum d'aigua transvasat del pantà de Sau al de Susqueda , per a evitar que comenci a degradar-se pel baix nivell que presenta actualment, a un 15% de la seva capacitat.

Segons Jordà, no ens trobàvem en una situació de sequera així des de 1905. La consellera ha defensat que el Govern actua "de manera contundent i planificada" per a fer front a una sequera de 29 mesos , 11 mesos més que la de 2008, la més greu a Catalunya fins al present. La fase d'excepcionalitat és el nivell 4 sobre 5 i inclou una sèrie de restriccions:

La mesura anunciada per la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, implica endurir les restriccions d'aigua per ús agrícola i industrial en el sistema Ter-Llobregat i l'aqüífer Fluvià-Muga. Això suposa que 224 municipis entraran en fase d'excepcionalitat hídrica, cosa que afectarà un total de 6 milions d'habitants . Això sí, Plaja ha assegurat que, de moment, l'aigua de boca està garantida.

La CHE preveu restriccions d'aigua

Pel mateix motiu, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) preveu restriccions a l'ús de l'aigua en la campanya del regadiu, però també altres usos no econòmics o no agraris com l'hidroelèctric. La situació de la conca de l'Ebre a Catalunya és la que té les "pitjors perspectives", segons la presidenta de l'organisme, Maria Dolores Pascual.

En aquest sentit, ha apuntat que el mes de març serà "determinant" per prendre decisions si no hi ha un canvi de tendència, però en qualsevol cas, ha dit que la campanya serà difícil. De fet, el regadiu ja aplica restriccions al canal d'Aragó i Catalunya i a l'Urgell s'ha plantat més cultiu de secà.