La climatologia i les condicions naturals més adverses poden acabar per transformar i, fins i tot, destruir qualsevol indret que els passi per davant. És el cas del Congost de Montrebei, paratge que forma part de la Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana i que s’ubica al municipi lleidatà d’Àger, el qual ha patit més d’una metamorfosi a causa de les llargues temporades de sequera que Catalanya viu reiteradament. Vols saber com és l’altra cara del Congost de Montrebei? T’ho expliquem.

L'idíl·lic Congost de Montrebei, ressentit i assecat a l'estiu Any rere any, la capacitat dels embassaments de Catalunya disminueix a passes de gegant. Les xifres són realment alarmants: el 2021, la capacitat era del 78% i, reduint-se a gairebé la meitat, el 2022 era del 41%. D’això se n’extreu, també, la resultant desoladora imatge de paratges idíl·lics de les terres catalanes com el Congost de Montrebei, que en l’estiu passat quedava pràcticament assecat del tot. Les passarel·les de Montfalcó, al Congost de Montrebei. / RTVE I és que lluny queda el rastre de qualsevol color turquesa a l’aigua de la Noguera Ribagorçana, que es torna amarronada pel fang durant aquests períodes en què l’indret es converteix en un paisatge inhòspit. L’estiu de 2022, el pantà de Canelles, que és on desemboca el riu que travessa el congost entre les seves espectaculars parets verticals i rocoses, tenia una capacitat de només el 35% i ben lluny del 74% de la temporada estival anterior.