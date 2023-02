Pepa Charro, coneguda també com a ‘La Terremoto de Alcorcón’, visita el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per parlar de la seva participació en la pel·lícula ‘La novia de América’, dirigida per Alfonso Albacete. En aquesta comèdia, protagonitzada per Miren Ibarguren, Charro interpreta el paper de la tieta Regina. El film, basat en fets reals, ja s’ha estrenat, però va estar a punt de no comptar amb la convidada, per culpa d’un problema amb la justícia.

“No soc una persona perillosa“

L’actriu ha explicat que ella, Miren Ibarguren i Eduardo Casanova, van anar junts a l’aeroport per volar fins a Mèxic per gravar la pel·lícula. En el moment de facturar, l’hostessa li va demanar si sabia parlar l’anglès i que agafés el telèfon. “Un home em va començar a fer preguntes: a on havia anat l’última vegada amb aquell passaport, quan em caducava... moltes preguntes”, ha dit Pepa Charro. Segons l’artista, un cop acabat l’interrogatori, li van dir que “tot okay i que podia volar”, però Charro es va quedar intranquil·la.

Fitxada per la Interpol Pepa Charro assegura que li “feia por” arribar a Mèxic i que allà li diguessin alguna cosa. Per aquesta raó, va anar a la policia de l’aeroport per demanar si hi havia algun problema amb el seu passaport. Allà va descobrir que estava fitxada per la Interpol i que era sospitosa de traficar amb documentació. L’endemà, l’actriu va poder volar cap al rodatge, però sabent que tenia un problema pendent amb la justícia. Encara sorprès, Marc Giró li ha demanat si podia fer vida normal i Pepa Charro li ha contestat que sí, que en realitat “la Interpol, què és?”.