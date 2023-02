El llibre “eròtic” de Pilarín Bayés

Els dibuixos de Pilarín Bayés formen part de la infantesa dels catalans i catalanes des de fa 60 anys. La il·lustradora, que ha publicat prop de mil llibres, ve al ‘Late Xou amb Marc Giró’ carregada de projectes i embotits. “El meu pare em deia que abans els vigatans portaven llonganisses als ministeris de Madrid quan volien aconseguir coses”, ha explicat Pilarín.

Pilarín Bayés ha presentat també un projecte que readapta els clàssics . Es tracta d’una col·lecció anomenada “ Dues lectures ”, que resumeix dos contes infantils en un llibre, per exemple, ‘La Ventafocs’ i ‘El sastre valent’. “Està molt bé perquè si no t’agrada un, mires l’altre”, ha dit rient l’ autora . Són obres que canvien l’escenari dels protagonistes, però conservant les històries originals . “Soc partidària que els nens han de conèixer els contes tal com són, encara que de vegades siguin molt bèsties” ha declarat Bayés i ha argumentat que “són una escola de sentiments”.

1.000 motius per viure

El primer motiu per viure de Pilarín Bayés és Déu. Així apareix en el seu llibre ‘1.000 motius per viure’, un dels encàrrecs més difícils que ha hagut d’enfrontar l’autora. En un principi la tasca era escriure un llibre sobre la seva vida, però “la meva vida és molt poc interessant”, diu la il·lustradora. Davant del bloqueig que li suposava aquesta feina, l’editora li va proposar enumerar 1.000 motius per viure. “Quan era als 300, ja em pensava que no en tenia cap més, però mira, rascant per aquí i per allà, en vaig anar trobant”, admet l’artista.