Emma Vilarasau i David Selvas tornen a treballar plegats per portar a escena l’obra escrita per Arthur Miller, ‘Tots eren fills meus’. En aquesta ocasió, Selvas dirigeix i Vilarasau interpreta el paper de Kate Keller, esposa de Joe Keller, el personatge a qui dona vida Jordi Bosch, el marit de l'actriu en la vida real. Els dos artistes han visitat el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per explicar com van els assajos de l’obra que estrenaran el pròxim 22 de febrer al Teatre Lliure.

Actriu i director comenten que feia cinc anys que anaven darrere d’aquest drama. “Les coses triguen, però quan arriben, arriben bé”, assegura Vilarasau, “Hi va haver la pandèmia pel mig”, afegeix Selvas. Sobre l’obra, el director diu que “té molta tragèdia, té molta catarsi” i assenyala que “necessites un equip amb una màquina emocional potentíssima per fer-te arribar tot això, les emocions i els conflictes d’aquests personatges”.

La relació entre actriu i director

Emma Vilarasau i David Selvas fa anys que es coneixen. Van coincidir en la sèrie mítica ‘Nissaga de Poder’ i en ‘La resposta’, dirigida per Sílvia Munt. Tot i això, és la primera vegada que treballen plegats com a director i actriu. Vilarasau explica que “ell és actor i es nota", "Molts directors et diuen quin és el resultat que volen. Ell et dona la indicació, l’acció perquè hi arribis. És molt gratificant”, apunta l’actriu. Per la seva banda, Selvas reconeix que dirigir l’Emma “impressiona” i que no ha “conegut mai a ningú que faci un treball tan bèstia”.

Marc Giró ha volgut anar més enllà i descobrir si Vilarasau té comportaments d'estrella, però David Selvas ha sigut rotund: “No, no els té”. “No soc així de caràcter, però, a part, l’educació teatral que he rebut no és d’aquest pal”, acaba Vilarasau.