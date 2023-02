Emma Vilarasau i David Selvas estrenaran 'Tots eren fills meus' al Teatre Lliure | Late Xou

Emma Vilarasau tornarà a pujar a l'escenari del Teatre Lliure per interpretar el paper de Kate Keller de l'obra 'Tots eren fills meus', escrita per Arthur Miller i dirigida, en aquesta ocasió, per David Selvas. Els dos artistes venen a 'Late Xou amb Marc Giró' per parlar dels assajos, de les xarxes socials i per jugar al joc 'Realitat o Teatre?'.