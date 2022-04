Les coses que no diem, aquelles que ens guardem dins nostre i que irremeiablement ens acaben minant l'ànima. Aquesta vindria a ser una de les lliçons que n'extraiem de 'L'Oreneta' del dramaturg Guillem Clua. Però seria molt simple reduir-la només això, és molt més. Els seus dos protagonistes, el Dafnis Valduz i l'Emma Vilarasau, han passat per 'Punts de vista' per desentrellar amb Tània Sarrias alguns dels secrets de l'obra de la temporada a Barcelona.

I és que tothom té algun amic o amiga a la capital catalana que ha anat a veure 'L'Oreneta' i la recomana fervorosament. Un text que ha emocionat als espectadors, i continua commovent funció rere funció als amants de les històries que ens situen davant del mirall. Ja han penjat més d'un dia el cartell de no hi ha entrades.

'L'Oreneta', que es pot veure a La Villarroel fins a l'1 de maig, està dirigida per Josep Maria Mestres i compta únicament amb Vilarasau i Balduz a escena. Tampoc hi fa falta més. Amb una escenografia sòbria, els dos intèrprets omplen el text de manera magistral, portant a l'espectador per un viatge emocional que atrapa des de la primera frase.

La sinopsi de l'obra ens dona la informació justa per no fer massa espòiler de què ens hi trobarem. El punt de partida és la trobada entre una professora de cant i un alumne que vol millorar la seva tècnica. L'espectador descobreix llavors unes vides marcades pel dolor, que els portaran a confrontar dues formes d'entendre l'amor i assumir la pèrdua, fins a descobrir un nexe en comú entre els dos personatges.