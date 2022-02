Arranca la cuenta atrás para disfrutar en Playz de Ser o no ser, una comedia dramática ambientada en una clase de bachillerato escénico que contará la historia de Joel, un adolescente trans de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete mientras se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición. Aún no podemos desvelarte la fecha de su estreno, pero sí que llegará a nuestras pantallas en marzo y que este es el cartel oficial de la ficción.

La serie, de seis episodios de 25 minutos de duración, está producida por RTVE en colaboración con Big Bang Media - The Mediapro Studio, escrita por Coral Cruz y dirigida por Marta Pahissa. De hecho, Ser o no ser supone el debut frente a las cámaras del joven actor trans Ander Puig, quien da vida a Joel, el protagonista. El reparto juvenil se completa con Júlia Gibert, Berta Galo, Lion, y caras nuevas como las de Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduardo Torres y Anna Bernal. Además, Emma Vilarasau vuelve al audiovisual después de casi una década dedicada exclusivamente al teatro para dar vida a Carmen, la profesora de interpretación. Anna Alarcón es la madre del protagonista.

"Hemos creado una serie especial y diferente"

Coral Cruz, creadora, guionista y coproductora del proyecto, definió con estas palabras el origen de una historia que promete conquistar a públicos de todas las edades.

El origen de Ser o no ser se remonta al verano de 2019 cuando una amiga me explicó que su hijo había empezado a transitar. El conocimiento de este caso cercano me hizo ver el enorme potencial dramático del proceso de transición de un adolescente trans. Por otro lado, enseguida descubrí que prácticamente no había referentes de ficción previos y pensé que ya era hora de que los hubiera.

Arranqué una investigación que duró meses y en la que tuve la suerte de contar con Damian Díaz, educador y miembro del colectivo trans, que se incorporó como asesor durante el desarrollo de la biblia y la fase de escaletado. Más tarde, durante la preproducción, también contamos con la asesoría del sociólogo Miquel Missé que, entre otras tareas, impartió una charla personalizada para todos los miembros del equipo con el fin de que cada una de las personas que participara en la producción y promoción de la serie tuviese acceso a unas nociones básicas sobre la temática que estábamos abordando.

Desde el principio, apostamos porque nuestro protagonista fuera interpretado por un joven actor trans, aunque supiéramos que no sería fácil encontrar a un intérprete sin experiencia profesional que pudiera enfrentarse a un papel tan complejo. Tras un largo y meticuloso proceso de casting al que se presentaron casi setenta personas, encontramos a Ander Puig, un joven barcelonés de 20 años, que nos ha regalado una emocionante actuación desde la verdad de su propia experiencia. Su interpretación hace de Ser o no ser una serie única, llena de momentos en los que realidad y ficción van muy de la mano.

Siempre tuve claro que quería huir de un tono excesivamente dramático para plantear una serie realista, pero también divertida e inspiradora, en la que el proceso de transición del protagonista fuera naturalizado al máximo y contrastado con su sueño de convertirse en actor.

Marta Pahissa, la directora, entendió a la perfección desde el principio cuál era el espíritu de la serie y ha hecho un trabajo fantástico para plasmarlo en pantalla junto a un equipo técnico y artístico, mayoritariamente femenino, cuyo nivel de profesionalidad y entrega ha sido admirable.

Todas las personas que hemos participado en el proceso creativo de “Ser o no ser” sentimos que hemos creado una serie especial y diferente, que aborda un tema muy actual de manera honesta y veraz. Ahora nuestro mayor deseo es que se encuentre con todos los potenciales espectadores jóvenes a los que va dirigida y también con los adultos que quieran descubrir la profunda revolución que están viviendo muchos de nuestros adolescentes en el terreno de la construcción de su identidad de género.