La periodista, Gemma Nierga, seu al sofà del ‘Late Xou amb Marc Giró’ per fer d’entrevistada. Un rol, que no està tan acostumada a fer. Nierga explica que, a l’hora d’entrevistar, li agrada fer silencis per “subratllar el que acaba de dir la persona”. “A vegades, és una cosa molt interessant i, a vegades, és una bajanada”, afegeix la comunicadora.

“No em tinc per una periodista valenta“

Durant la conversa, “em venen moltes preguntes al cap”, diu Nierga, i “sempre tinc el dubte de si fer-les o no”. Assegura que no es considera una “periodista valenta o agosarada”, però que no li agrada marxar “sense haver fet la pregunta que volia fer”.

Giró i Nierga també han parlat de la trajectòria del magazín ‘Cafè d’idees’, que està a punt de sumar 500 programes. "Entrevistar cada dia a un polític 30 minuts és molt esgotador. Però molt estimulant, molt excitant i, de vegades, molt sexi". La periodista reconeix que assaja les preguntes a casa i que “visualitza” la conversa com un “corredor de curses visualitza la carrera”.

L’origen del nom ‘Cafè d’idees’ La idea del nom va ser del seu fill Arnau. La presentadora del magazín explica orgullosa que va arribar a casa i durant el sopar va plantejar el problema a la família: “Necessito un títol per un programa”. El seu fill, que en aquell moment tenia 8 anys, li va fer un seguit de preguntes sobre el format i, finalment, va saltar amb la solució, ‘Cafè d’idees’.