Dos anys després de l’estrena de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la presentadora visita el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per explicar el gir que ha donat la seva vida després de l’emissió de la seva docusèrie. “El primer dia de rodatge el recordo amb moltíssima por. L’única cosa que volia era tapar-me, ficar-me sota el llit i desaparèixer”, reconeix Rocío Carrasco, i afegeix que “va ser una experiència molt dura, però molt positiva”.

La gravació de la docusèrie va ser un projecte que es va portar a terme amb molt de secretisme, ningú de l’equip sabia què anava a fer. La filla de la llegendària Rocío Jurado assegura que, fins i tot, tenien noms en clau. Ella era l’Olivia i el seu home, Fidel Albiac, era Batman.

L’endemà de l’emissió

Ras i curt, Rocío Carrasco diu que després de la docusèrie ha “pogut tornar a viure”. La presentadora reconeix que en els actes públics anava “acollonida, no sabies què et dirien. Si et dirien que ets una mala mare”. Per aquesta raó, diu, va decidir “explicar la veritat. Qui em vulgui creure, que ho faci, i qui no, que no em cregui. Jo no hi puc fer més”. El balanç de tot plegat, assegura Carrasco, és “molt positiu”.