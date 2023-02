'LateXou amb Marc Giró', és un late night clàssic, presentat pel carismàtic Marc Giró que s'emet els diumenges a la nit a La 1, després de la 'Película de la semana'.

Aquest diumenge a 'LateXou amb Marc Giró' hi participaran Rocío Carrasco, la il·lustradora Pilarín Bayés, l'actriu i presentadora Pepa Charro i el grup musical Taburete.

Marc Giró entrevistarà Rocío Carrasco, que parlarà dels seus nous projectes professionals, on ret homenatge als seus pares, Rocío Jurado i Pedro Carrasco. També visitarà el programa la ninotaire més famosa de Catalunya, Pilarín Bayés, amb qui el Marc repassarà la seva trajectòria i descobrirà la seva nova faceta com a influencer. La tercera convidada de la nit serà la inigualable Pepa Charro, presentadora del programa de RTVE Catalunya 'Sexband', que tot just acaba d'estrenar la seva darrera pel·lícula 'La novia de América'.

I per últim, Taburete tocarà en directe 'Roto y elegante' del seu cinquè àlbum 'Matadero 5'.

A més, Marc Giró estarà acompanyat de les Les Glòries Cabareteres i ambientat per la Giró Boy Band, la banda musical del programa.