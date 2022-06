Què tenen en comú Pilarín Bayés, Subirachs i Guinovart? D'entrada, l'amistat, i després les seves filles que han decidit mostrat aquest vincle en una exposició a la galeria Dolors Junyent de Barcelona. S'hi poden trobar treballs mai exposats, com ara un retrat restaurats expressament per a l'ocasió i que Pilarin Bayés el va fer quan estudiava Belles Arts. Es dona la circumstància que una de les models havia posat 20 anys abans per l'escultor Subirachs. És una manera més de celebrar que la ninotaire ha publicat ja mil llibres.