L'artista Pepa Charro visita el Cafè d'idees per explicar-nos qui hi ha darrere La Terremoto de Alcorcón. En una conversa amb Gemma Nierga i Pep Prieto, ens presenta la comèdia La novia de América i el programa SexBand de RTVE Catalunya.

L'actriu celebra les bones crítiques inicials que assegura que ha rebut un film dirigit per Alfonso Albacete i protagonitzat per Miren Ibarguren, "una bomba de persona i actriu", i que s'estrena aquest divendres als cinemes. Hi interpreta un personatge secundari dels que roba cert protagonisme als personatges principals: "No era la meva intenció", ha dit.

Charro ha explicat que simplement volia fer-ho bé, ja que reconeix que no té "tantes oportunitats per fer una cosa diferent a La Terremoto de Alcorcón". En aquest sentit, diu que arriba amb dubtes als càstings, ja que està "estigmatitzada" en aquest paper.

"És meravellós perquè estic enamorada de la Terremoto i visc molt contenta amb ella. Però hem de fer un esforç, les directores de càsting", ha argumentat. "Quan vull pujar la interpretació, me'n vaig a la Terremoto", ha reconegut sobre una línia "molt fina" que li requereix treballar amb "molta cura" per no traspassar-la.

Charro reconeix que li agraden les comèdies que parlen de casaments, com és el cas, perquè tothom ha tingut "alguna experiència estranya en un casament". "Sempre passen coses tremebundes", ha dit.

El seu personatge li ha permès treballar amb diferents registres còmics. Al principi és una dona soltera que viu feliç, acomodada amb la seva vida i el seu món, "molta pastilla i mescla de pastilla amb alcohol". Però després es converteix en "un desastre" i la dona ho viu "com un drama". "És una supervivent. És una oda a les dones que han decidit no tenir parella i viure en solteria", ha defensat.

L'actriu ha explicat que el 95% del film està rodat a Mèxic, i el restant a la comunitat de Navarra. "Teníem l'encant d'un país com Mèxic. Estàvem una mica tristes perquè rodàvem a Ciutat de Mèxic i volíem viure tot el país", ha dit, recordant que l'equip mexica era "meravellós" i les actrius i actors que hi participen són molt coneguts al seu país.

També ha tingut bones paraules pel director Alfonso Albacete, i ha recordat alguns dels seus films que va veure quan era adolescent. "És molt xulo treballar amb ell. Té una trajectòria preciosa. Ha estat un plaer", ha dit, recordant el Madrid "obscur" que mostrava i "l'atreviment" que tenien alguns dels seus films.

Sexe amb gent gran Pepa Charro ha estrenat fa poques setmanes el programa SexBand a RTVE Catalunya. Es tracta d'un format en el qual parla sobre sexe amb gent -especialment de la tercera edat- que molt probablement no n'havia parlat abans, i menys obertament. El programa es pot veure tots els diumenges, a partir de les 14 hores. La presentadora del programa ha destacat que hagin parlat davant d'una càmera d'una forma "molt normal". "És molt bonic que t'expliquin com va ser arribar a una boda sense tenir sexe abans", entre altres aspectes, segons ha detallat.



��️ "És molt bonic que t'expliquin com va ser arribar a una boda sense tenir sexe".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

Explica que part del valor del programa rau que han creat un lloc on explicar-ho, mentre en un plató seria més complicat. "La Terremoto té això que és molt propera", ha dit, en relació amb el fet que abans hi parla per a tranquil·litzar-los. A més, assenyala que noies i nois tenen molts dels mateixos temes i preocupacions al cap que els més grans. "Estan desitjosos que els hi arribi el moment, però amb el mateix pudor que teníem nosaltres", encara que ara hi hagi molta més informació.