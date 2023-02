Pepa Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón, interpreta a la tía Regina en La novia de América. Una película basada “en hechos reales”, ha destacado la actriz en Las tardes de RNE. Algo de lo que ella no se enteró: “En algún momento Alfonso Albacete [el director] nos lo había contado y yo debía estar dispersa. Durante el rodaje me di cuenta: “¡Yo existo!”. Es una tía de Alfonso Albacete que le sucede una historia muy parecida”.

“El padre de Alfonso les telefonea un día, les dice que se iba a casar, hace 15 años, con una mujer mucho más joven que había conocido por internet. Él se va a México. Tú no sabes nada, te vas a ver con quién se casa tu padre y se produce este choque de culturas tan absurdo, tan loco y tan equitativo, porque pasa tanto de los españoles hacia los mexicanos como de los mexicanos hacia los españoles”.

Libertada absoluta, pero

Para interpretar a la tía Regina se inspiró en Naty Abascal, de quien dice que es “un bien que debemos cuidar”. Ha añadido que “ojalá me acercara un poquito a la finura y a la clase de Naty Abascal, pero es verdad que era un poco el perfil de señora estupenda que no saldría jamás de su casa sin el pelo arreglado, que es algo no hacemos la inmensa mayoría de las mujeres”.

“Estoy muy a favor de la libertad absoluta para hacer lo que nos dé la gana, pero luego tengo una parte de folclórica que supongo que es la que me tiene comida Terremoto, que hay cosas que las mujeres tenemos que hacer siempre, que es salir divinas y chorradas de este tipo. Entonces Regina es un poco estar un poco más en el universo la Terremoto que en el de Pepa”.