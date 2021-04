Los mejores momentos de La Terremoto en MasterChef Celebrity

Los conflictos de La Terre con Celia Villalobos, su fanatismo por el gran Perico Delgado, sus mensajes, sus looks y su alegría, han llevado a Pepa Charro a convertirse en una de las revelaciones de Masterchef Celebrity 5. Lamentablemente La Terremoto se ha quedó a las puertas de la gran final en la quesí estuvieron Josie, Flo, Raquel, Nicolás y Ainhoa.

¿Cómo es la relación entre Celia y la Terre?

La tensión entre Terre y Celia era latente en las cocinas de MasterChef. Sin embargo, fuera del programa parece que las aspirantes se tienen bastante aprecio. Así lo reconoció la exdiputada, que con mucho cariño define a Terre como “un ser humano extraordinario, una tía con fuerza, ganas de trabajar, mucha imaginación y gran capacidad”. Por todo eso Villalobos desea a su amiga un futuro muy tentador, algo “importante” como dice ella, quiere verla “con un mogollón de niños dirigiendo un programa”.

“Todos me querían, pero no confiaban en mi habilidad culinaria”

Los aspirantes definen a la Terre como una máquina en las pruebas individuales, aunque muchos ponen en duda su trabajo en las pruebas en equipo… Ante eso la cantante se ha querido expresa: “Mis compañeros no confiaban al 100% en mi trabajo. Todos me querían, me apreciaban, pero no confiaban en mi habilidad culinaria. Por eso me he pasado 11 programas pelando patatas, picando tomates, cebollas, limpiando gambas…”