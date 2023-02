Javier Castillo va escriure la seva primera novel·la al tren que li portava de casa a la feina. Després de presentar-lo a diferents editorials i rebre més d'un no per resposta, va decidir autopublicar-se en format digital. Avui, és un dels escriptors més exitosos del país i l'adaptació de 'La chica de nieve', una de les seves últimes novel·les, ha estat número 1 de Netflix en l'àmbit mundial durant la seva setmana d'estrena.

L'autor ha assegurat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que va poder treballar com a consultor a l'adaptació cinematogràfica del seu llibre: "A la novel·la, la inspectora Millán i Chaparro són un únic personatge que està sol tota l'estona. A l'adaptació han dividit el personatge en dos perquè parlin entre ells".

L'escriptor ha reconegut que això li ha permès a la història arribar a una dimensió més elevada: "Crec que a la gent li ha agradat tant l'adaptació perquè manté l'ànima de la novel·la, però al mateix temps funciona molt bé en pantalla".

L'èxit de 'La chica de nieve' Javier Castillo es va adonar que la sèrie inspirada en la seva novel·la va ser número 1 a escala mundial a Netflix mentre estava signant amb els lectors el seu últim llibre 'El cuco de cristal'. "Vaig rebre aquella trucada, incrèdul. Feia tres hores que estava signant i va ser un moment molt bonic. Celebrar-ho, a més, amb els lectors és increïble", ha comentat. Tot i que confiava molt en la força de la seva història, encara li costa assimilar l'èxit de 'La chica de nieve': "Et quedes en xoc, és com tremolar. No m'ho creia. És cert que saps que la història és molt bona, que la trama és molt bona, que a molta gent a Espanya li ha agradat, però mai saps com funcionarà a altres països".



Un estil molt personal L'escriptor malagueny assegura que l'essència de les seves històries està en els seus inicis, quan escrivia relats curts. "Sempre he escrit relats curts i contes. Allà són sempre trames molt curtes en què en dues pàgines ha de passar de tot. Jo m'he criat escrivint així, que cada capítol sigui molt important, que tot sigui transcendent", ha afirmat. “Sempre he escrit relats curts i contes“ Aquest fet, extrapolat a les grans novel·les, li ha permès explicar històries on, constantment, hi hagi girs argumentals de gran importància: "Que en tots els capítols passi quelcom important pels personatges fa que sigui una muntanya russa emocional al·lucinant. A la gent l'ha sorprès aquest estil de capítols curts, però tots superintensos"

De les finances a la literatura Javier Castillo, tot i que sempre ha tingut passió per la literatura, va decidir estudiar empresarials i treballar com a assessor financer. "Jo tenia el meu camí marcat, la meva professió. Em dedicava a les finances i sabia que era un treball molt segur. De sobte, l'èxit de la meva primera novel·la, em va plantejar la possibilitat de poder viure del meu somni", ha reconegut a Tània Sarrias. “Em dedicava a les finances i sabia que era un treball molt segur“ L'autor ha reivindicat el dret a escollir el teu propi camí i ha animat als espectadors a lluitar pels seus somnis: "Estudiem carreres amb sortida, fem coses per sobreviure i renunciem a aquestes passions que tots tenim. (...) Aquests hobbies i passions no s'han d'abandonar perquè en algun moment poden explotar i et poden donar una vida molt més feliç que la d'un sou segur et pot donar". Fer el pas de deixar una feina estable per dedicar-se a escriure, no va ser una decisió senzilla. L'escriptor ha reconegut que, gran part del mèrit d'aquesta decisió, va ser de la seva parella: "Per sort, he tingut a la meva dona Verònica, que és molt valenta i em va donar una empenta. (...) Recordo aquell moment, quan jo estava arrasant i ella em va dir que ho intentés. Vaig deixar la meva feina i vaig començar a escriure".