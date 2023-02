Javier Castillo, Taburete, 'El Sandro' i Ismael González

Javier Castillo va escriure la seva primera novel·la al tren que el portava de casa a la feina. Després de presentar-lo a diferents editorials i rebre més d’un no com a resposta, va decidir autopublicar-se en format digital aconseguint ser un èxit de vendes immediat. Avui ja és tot un fenomen literari, i les productores audiovisuals es barallen per adaptar les seves trames addictives, plenes de suspens i girs inesperats. 'La chica de nieve' va ser la sèrie més vista del món la seva setmana d'estrena a Netflix.

Taburete és una banda de pop, però els encanta picar l’ullet a les ranxeres, el rock, els boleros i ara també s’atreveixen amb el flamenc. Des del seu debut l’any 2014, la seva sonoritat tot terreny ha anat conquistant cada vegada a més públic, fins a omplir 3 vegades el WiZink Center de Madrid. I van per la quarta. Willy Bárcenas i Antón Carreño han presentat l'últim àlbum de la banda 'Matadero 5' i han interpretat en acústic el single 'Roto y elegante'.

El músic barceloní 'El Sandro' és un artista d’arrels andaluses amb passió pel rap que ha presentat el seu últim single 'Duende'. Ho ha fet acompanyat del cantant i guitarrista Ismael González.