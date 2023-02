Entrevista a l'escriptor Javier Castillo

Javier Castillo va escriure la seva primera novel·la al tren que el portava de casa a la feina. Després de presentar-lo a diferents editorials i rebre més d’un no com a resposta, va decidir autopublicar-se en format digital aconseguint ser un èxit de vendes immediat. Avui ja és tot un fenomen literari, i les productores audiovisuals es barallen per adaptar les seves trames addictives, plenes de suspens i girs inesperats. 'La chica de nieve' va ser la sèrie més vista del món la seva setmana d'estrena a Netflix.