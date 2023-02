Té la pell negra, és carinyós i saluda a tothom. Es tracta del Kiwi, el membre clau de l'ONG de rescat K9 de Creixell. El president i fundador de l'organització, Pere Frutos, explica la tasca "envejable" que han estat fent al país afectat pels terratrèmols com Turquia gràcies a l'ajuda de gossos com el Kiwi.

La tasca del Kiwi comença un cop arriben al lloc, com a grup de ràpida intervenció, actuen marcant amb el gos on hi ha un supervivent, però no s'hi queden ells a veure com es fa el rescat. "Com més temps estem parats, menys possibilitats de trobar gent en vida", diu en aquest sentit. Al cap de pocs minuts d'arribar, el Kiwi ja va trobar un supervivent. Van tardar sis hores a poder-la rescatar, però la van treure amb vida. "Ens van venir a buscar i ens ho van demanar", i hi van anar amb el Kiwi, perquè era el que tenia més experiència.

El paper clau del gos

“Ho han intentat amb màquines i amb tot, però res s'equipara al nas d'un gos

“

"Ho han intentat amb màquines i amb tot, però res s'equipara al nas d'un gos", destaca sobre la seva qualitat infal·lible. Segons ha explicat el president de l'ONG, hi ha micropartícules de pells volàtils que pot detectar inicialment en un radi, fins a arribar al punt exacte on hi ha un supervivent, i "ja hi pots posar la mà al foc". Pel que fa a la profunditat, depèn de la "xemeneia d'olor", determinada per com han caigut els edificis.

Quan detecta vida, "borda com un boig". Quan detecta que hi ha un mort, a més de bordar també reacciona, i comença a gratar. En aquest sentit, Frutos ha reivindicat que també és "molt important trobar els morts", perquè la família sàpiga "on anar a plorar-los", encara que hi hagi gent que no ho entén, segons diu.

Desconeixen quantes vides ha pogut salvar en Kiwi, però segons l'equip ha estat "una barbaritat". "Hem estat a 18 terratrèmols per tot el món, dels més fàcils als més conflictius. Hem trobat víctimes que no hem pogut treure perquè no hi havia maquinària i han mort allà", ha recordat.

També detalla que ell no entra a les zones enrunades, sinó que ho fa el gos: "Si ha de morir algú, que sigui ell abans que jo. Tinc les meves filles que m'estan esperant i vull tornar a casa". D'aquesta manera, l'animal pot entrar als forats i en llocs "que ningú es pot imaginar", i després bordar quan troba un supervivent.

L'especialista ha explicat que els gossos s'entrenen diàriament per estar en forma, com si fos un esportista d'elit que es prepara per a uns jocs olímpics durant quatre anys, ha dit, perquè "mai sap quan hi haurà un terratrèmol".

El Kiwi té set anys i mig i, "si tot va bé, estarà operatiu" fins als 10. "Després tindrà la vida que tothom em diu que li hauria de donar: que entri a casa, que les filles juguin amb ell... perquè ara no la té", ha dit, detallant que viu en una gàbia i amb determinades condicions al seu dia a dia, perquè "forma part del seu entrenament".

"És una eina de treball per a nosaltres. Si el poso amb calefacció a casa i arribo a Turquia a menys 7 graus de temperatura, em dirà que treballi el meu pare", ha destacat.