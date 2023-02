La feina del gos Kiwi, clau als rescats a Turquia

Pere Frutos, president i fundador de l'ONG de rescat K9 de Creixell, explica la tasca "envejable" que han estat fent al país afectat pels terratrèmols com Turquia gràcies a l'ajuda de gossos com el Kiwi. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que quan arriben sobre el terreny es posen a disposició de les autoritats, i després actuen marcant on hi ha un supervivent, però no es queden al lloc. "Ho han intentat amb tot, però res s'equipara al nas d'un gos", destaca. També detalla que ell no entra als terratrèmols, sinó que ho fa el gos: "Si ha de morir algú, que ell abans que jo. Tinc les meves filles que m'estan esperant".