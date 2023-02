Luis Zahera está de celebración. El actor gallego se ha llevado el Goya a mejor actor de reparto por su trabajo en As bestas, una de las películas más nominadas de esta edición. El papel de 'chungo' le sienta como un guante, por eso es uno de los más solicitados para dar vida a los villanos en la ficción. Hay quien dice que físicamente se parece a un político, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Inés Hernand y Pablo Meixe han tenido la oportunidad de hablar con Luis Zahera tras recibir el galardón en el backstage. Ha sido el cómico tiktoker el que ha comentado su parecido y el actor ha aprovechado para recordar una divertida anécdota que vivió junto al político.

"Hicimos una publicidad juntos, un anuncio navideño. Afeitado y con gafas sí me parezco", ha reconocido Luis Zahera. Se refiere a un anuncio para una campaña de Navidad de 2020 en el que el actor hace de doble de Alberto Núñez Feijóo. En el vídeo se escucha cómo conversan entre ellos en gallego. "Me van a llamar de todo por salir en un video contigo", asegura el intérprete.

En una entrevista al diario El Mundo, Luis Zahera no tuvo problema en confesar que Alberto Núñez Feijóo le parecía un "tipo cojonudo en las distancias cortas", a pesar de que, en cuestiones políticas, eran opuestos: "Tenemos una relación muy cordial. La idea del anuncio también era un poco eso, que al final somos todos iguales y hay que solucionar las cosas desde lo colectivo y no desde lo individual. Cuando era presidente de la Xunta teníamos una relación epistolar por WhatsApp muy divertida, pero ahora que está en Madrid ya menos, porque tiene muchos compromisos".

Luis Zahera gana el Goya a mejor actor de reparto

Es la noche de Luis Zahera. El actor gallego se ha llevado el Goya a mejor actor de reparto por su papel en As bestas. "Sevilla, estoy en deuda con todos ustedes, todo lo bonito me sucede aquí. Muchas gracias; Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. siempre quise rodar un western, siempre quise matar un francés, con lo cual, me doy por satisfecho", ha bromeado en su escueto discurso al recoger el premio.