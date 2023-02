Premios Goya 2023: Entrevista a Luis Zahera desde el backstage tras ganar el Goya

Entrevista al actor Luis Zahera en el basckstage, tras ganar el Goya por Mejor Actor de Reparto en As bestas en la Gala de los Premios Goya 2023, que se celebra el sábado 11 de febrero en Sevilla. Luis Zahera nos ha enseñado su nuevo Goya y ha manifestado que está viviendo él y todos los que trabajan en el cine un momento dulce “con toda la revolución de las plataformas”. Además, aunque haga papeles “de chungo”, afirma que “el problema no es que te encasillen, el problema es no trabajar”. Este actor gallego ya ganó el Goya al mejor actor de reparto en 2019 por su papel en 'El reino'.