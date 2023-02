El thriller rural gallec de Rodrigo Sorogoyen, ‘As bestas’ triomfa als Premis Goya, emportant-se 9 guardons de les principals categories, incloent-hi el de millor director i actor protagonista a Denis Ménochet. El film era un dels favorits junt amb ‘Alcarràs’, de Carla Simón, que tot i haver guanyat el Festival de Berlín, marxa de la gala amb les mans buides.

El relat sobre la maternitat ‘Cinco Lobitos’ de la debutant Alauda Ruiz de Azúa ha recollit tres estatuetes a millor actriu protagonista (Laia Costa), de repartiment (Susi Sánchez) i direcció, i ‘Modelo 77’, d’Alberto Rodríguez, ha aconseguit 5 guardons a les categories tècniques com maquillatge, efectes especials, direcció d’art, vestuari i producció.

Rodrigo Sorogoyen, que ja va guanyar el Goya a millor direcció per ‘El reino’ (2019), ha fet bons els pronòstics que situaven 'As bestas' amb gairebé 20 nominacions. El film ha estat durant quatre mesos a les primeres posicions de taquilla i ja apuntava a favorita després d'aconseguir els premis Forqué y Feroz. El director i la guionista Isa Peña han dedicat la victòria a Margo Pool, la dona que es troba darrere la història real en què està basada la pel·lícula.

Gala dels Goya 2023: moments més destacats

1. El cinema espanyol fa un homenatge per acomiadar a Carlos Saura.

La gala ha recordat al director i guionista, autor de 44 llargmetratges, que va morir divendres amb 91 anys i que havia de recollir aquest dissabte el Goya d’Honor per la seva trajectòria al món cinematogràfic. Carmen Maura ha compartit la seva experiència al rodatge de ‘Ay Carmela’ i posteriorment la seva família ha pujat a recollir el guardó enmig d’una ovació que ha posat en peu l’auditori sevillà durant diversos minuts.

03.38 min El mensaje de la mujer de Carlos Saura en la gala de los Goya: "La sanidad pública se merece que la cuiden tal y como nos cuida a nosotros"

2. Juliette Binoche i la seva picada d’ullet a Saura amb ‘Cría de Cuervos’

L’actriu francesa, guardonada en la categoria internacional, ha pujat a l’escenari al costat de la seva amiga i directora Isabel Coixet i ha donat les gràcies amb un: “Hola Espanya, Hola Sevilla”. Després Binoche ha fet referència a ‘Cría de Cuervos’, la pel·lícula de Saura que li va marcar de petita, i ha cantat un tros de la cançó ‘Por qué te vas, de Jeanette.

3. Telmo Iruleta parla del sexe entre persones amb discapacitat

L’actor revelació d’aquest 2023, en cadira de rodes des dels dos anys per una paràlisi cerebral, interpreta a un jove discapacitat que explora la seva sexualitat en la seva arribada a Madrid. A la recollida del premi ha fet un discurs a favor de la inclusió: “Nosaltres també existim i nosaltres també follem. Brindem avui per un cinema més inclusiu i pels cossos de tota mena”.

04.05 min Telmo Irureta ha ganado el premio a mejor actor revelación en la gala de los Premios Goya 2023 por su interpretación en 'La consagración de la primavera'.

4. Susi Sánchez reivindica la dona al món del cinema

Per primera vegada en la història dels Goya, aquest 2023 les nominacions a millor pel·lícula han estat majoritàriament dirigides per dones. L’actriu, que ha conquistat el seu segon guardó, aquest cop com a millor actriu de repartiment, ha demanat un major pes per a la dona al cinema i ha demanat la col·laboració dels homes per arribar a un equilibri.

5. Laura Galán en lluita contra l'abús

La guardonada com a actriu revelació pel seu paper a ‘Cerdita’, on fa d’adolescent que pateix bullying pel seu sobrepès, ha deixat unes paraules per aquells nois i noies que viuen dia a dia amb abusos: “Recordeu que vosaltres no teniu la culpa”. El film és la versió d’un curtmetratge amb el qual la directora va guanyar un Goya en 2019.

6. Laia Costa i Denis Ménochet, actors protagonistes

El paper que ha exercit Costa, posant-se en la pell de les mares primerenques, ha estat un dels premis més importants. La catalana, una de les favorites al guardó, ha donat gràcies als fills “per suportar les absències”.

01.47 min Laia Costa, Goya a mejor actriz protagonista por 'Cinco lobitos'

D’altra banda, Denis Ménochet es converteix en el tercer estranger premiat als guardons del cinema espanyol després de Benicio del Toro y Ricardo Darín. L’actor agraeix el reconeixement: “He de mudar-me a Espanya perquè m’estan tractant amb tant de carinyo...”.

7. Premi inesperat per ‘Un año, una noche’

La cinta dirigida per Isaki Lacuesta dedicada a les víctimes del terrorisme de la sala Bataclan ha guanyat el Goya a millor guió adaptat. El director s’ha dirigit a les víctimes de la tragèdia: "El que més m'emociona d'ells és que continuen anant a concerts, gaudint de la poesia, del cinema i el futbol. Hem de seguir el seu exemple".

8. Homenatge a Iran i la seva lluita

La realitzadora i pintora Mira Farahani i el director Juan Antonio Bayona han fet un discurs d’homenatge dirigit a les dones i homes d’Iran i de defensa de les seves llibertats. Recordem que el país viu una onada de protestes i repressió des de la mort de Mahsa Amini, retinguda per la policia per portar el vel mal col·locat.

9. Leiva y Sabina: ‘Sintiéndolo mucho’ el premi és vostre

Joaquín Sabina i Leiva aconseguiexen el Goya a millor cançó amb el tema ‘Sintiéndolo mucho’, títol del documental que ha dirigit Fernando León de Aranoa.

Sabina portava des de 2016 sense compondre cap cançó quan va publicar el seu àlbum ‘Lo niego todo’. Per a Leiva es tracta del segon guardó de la seva carrera; el va aconseguir amb ‘La Llamada’ i ha agraït l’entrega per ajudar-lo a “recuperar la confiança” després de l’accident que va patir en 2020 quan va caure de l’escenari durant un concert.