'As bestas' triomfa amb 9 estatuetes i 'Alcarràs' marxa amb les mans buides

El cinema espanyol corona a 'As bestas' com el film amb més guardons de 2023. La barreja de drama, suspens i thriller de Rodrigo Soroyen aconsegueix 9 triomfs, entre els quals destaquen millor pel·lícula, direcció i millor actor. La cerimonia, en la que es va fer una ovació a Carlos Saura, va deixar altres sorpreses: cap premi per a 'Alcarràs', tres estatuetes destacades a 'Cinco Lobitos' i cinc per a 'Modelo 77' en categories tècniques.