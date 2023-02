Hilda Siverio ha muerto a los 52 años. La influencer canaria descansa en paz después de 9 años de enfermedad. Su actitud positiva y sus lecciones para afrontar un diagnóstico terminal de cáncer la convirtieron en un fenómeno viral de las redes sociales. Solo en Tik Tok su perfil acumula más de 1.5 millones de seguidores. "Un poquito más", "Qué bonita es la vida", eran mantras que se repetían en cada una de las publicaciones que compartía. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha sido el encargado de hacer pública la triste noticia: "Una luchadora infatigable, un ejemplo de vida ante la adversidad, nos deja hoy."

Desde el pasado mes de enero, se sabía que su salud se había resentido de nuevo. Fue la mayor de sus tres hijos la encargada de transmitir que su madre había vuelto al hospital y su pronóstico era crítico. Desde entonces recibió cuidados paliativos y la propia Hilda se encargaba de narrar su día a día en una especie de despedida cargada de intenciones positivas.

Basta con que ver este post compartido por Belinda Washington que Hilda subió hace unas semanas. Consciente de que iba a morir quería enseñarle a su comunidad de fans el espíritu con el que se marchaba.

La enfermedad de Hilda Siverio

La canaria recibió el diagnóstico del cáncer de mama que padecía cuando se encontraba embarazada de su tercer hijo. Decidió esperar a la semana 33 para iniciar el tratamiento y eso redujo sus posibilidades de supervivencia notablemente.

En las redes encontró el apoyo de muchísimas personas, famosos incluidos como Soraya, Falete, Rozalén... pero también odio y comentarios desafortunados.

En sus últimos momentos, su hija ha denunciado acoso y amenazas en redes de quienes exigían información al minuto del estado de salud de Hilda. Incluso llegó a denunciar el intento de acercamientos a su madre no deseados con la intención de tomar imágenes de la enferma.

Hilda contestaba sin reparos a quienes criticaban su actitud: "Si nosotros estamos así, nos esta tocando sufrir y batallar cada día por vivir un poquito más, ¿qué está haciendo tú, que lo tienes todo y no valoras la vida que tienes? Si eso no te hace reflexionar no has aprendido nada".

Reconocía que a diario recibía mensajes privados de enfermos de cáncer que no conseguían entender su manera de afrontar su destino y los lemas que no paraba de repetir: "Prefiero morirme que dejar la vida" y "Sácale una sonrisa al cáncer."

"Me escribían otros enfermos diciendo: ¿Cómo puedes reír sabiendo que vas a dejar solos a tus hijos? Y yo les digo: sé que me estoy muriendo, nadie tiene que decírmelo, pero te voy a enseñar otro camino. Te queda un mes, te quedan dos, te quedan tres, ¡vive!" declaraba en uno de sus últimos vídeos.

Las redes sociales le sirvieron para cumplir la misión que ella creía tener encomendada, dar ejemplo de cómo vivir hasta quedar sin aliento. Pero, consciente del escaparate al que se asomaba, también se fue luchando por los demás y exigió más fondos e inversión para la lucha contra el cáncer.