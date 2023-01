Tim Allen vuelve a estar en boca de todos, esta vez por las controvertidas declaraciones de Pamela Anderson, que acusa al actor de desnudarse delante de ella sin su consentimiento. La actriz narra los hechos que Allen niega en su libro de memorias, Love Pamela, que verá la luz a final del mes de enero, aunque ya se han filtrado algunos fragmentos. Un pequeño adelanto de todo lo que descubriremos, porque además, Pamela Anderson también estrena documental en Netflix. Según el relato, todo ocurrió mientras ambos compartían set de rodaje en la serie Un chapuzas en casa. Por aquel entonces, ella solo tenía 23 años: "El primer día de rodaje salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo. Fue entonces cuando se abrió la bata y estaba completamente desnudo en la parte inferior. Me dijo que era algo justo, porque me había visto desnuda. 'Ahora estamos en paz', yo me reí incómodamente".

El actor Tim Allen GTRES GTRES

Tim Allen se convirtió en la estrella de las películas familiares. Puso voz a Buzz Lightyear, personaje de Toy Story, protagonizó la cinta navideña ¡Vaya Santa Claus! o la película de animación Ralph rompe internet, etc. Películas entrañables que chochan con su oscuro pasado. Mucho antes de triunfar como actor en la industria, Allen se dedicaba a otros negocios muy distintos que le hicieron pisar la cárcel.

Traficante y alcohólico En 1978 fue detenido en el aeropuerto internacional Internacional de Kalamazoo-Battle Creek, Michigan, después de que la policía descubriera que llevaba encima un kilo de cocaína. Estuvo encerrado en prisión durante dos años y cuatro meses, acusado de delito de tráfico de drogas. Tim Allen ayudó a las autoridades a encontrar a otros narcotraficantes, aportando nombres y otros datos, aquello le sirvió para librarse de la cadena perpetua y salir antes de la cárcel en libertad condicional. El actor Tim Allen (EPA) EFE GTRES En aquel momento creyó que a alguien le harían gracia sus desgracias, así que fue de bar en bar actuando con su monólogo, mientras abusaba del alcohol. En 1998 fue arrestado por conducir ebrio en Birmingham. Fue condenado a un año de prisión con libertad condicional y tuvo que ingresar en una clínica de rehabilitación.