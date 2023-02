Pamela Anderson y Tommy Lee se casaron en 1995, 96 horas después de conocerse. Lo suyo, dijeron, fue un flechazo y la prensa empezó a hacer apuestas sobre el tiempo que tardarían en romper. La mayoría se equivocaron. La pareja demostró que sus sentimientos eran verdaderos y no tardaron en aumentar la familia. Un año después, en junio de 1996, nació Brandon y al año siguiente le dieron un hermanito, Dylan. Pero, se les rompió el amor y en 1998 se divorciaron. ¿Cuál fue el motivo? Meses antes tuvieron una pelea y Tommy agredió a Pamela cuando ella tenía a Dylan en brazos. El niño tenía entonces tan solo unos meses. El músico se declaró inocente, pero no evitó la cárcel. No fue el único problema que tuvo con la ley y encadenó polémicas, disturbios y arrestos. Pero cuando Tommy salió de prisión, la actriz le perdonó y le abrió las puertas de casa. La segunda parte de su relación fue más corta y en 2001 rompieron. 2001, un año marcado por el dolor en el calendario de sus vidas.

Pamela Anderson y Tommy Lee con Brandon Gtres

Una tragedia que se pudo evitar Ese año la tragedia les golpeó de forma indirecta, pero fue muy contundente. El 5 de junio empezó con alegría y ganas de celebrar, pero terminó en tragedia. Los globos de colores dieron paso a las sirenas de la policía. Las risas y los gritos de los niños se callaron de golpe. Pamela y Tommy festejaban el cumpleaños de Brandon. El pequeño cumplía 5 años y sus padres quisieron hacer una gran fiesta en el jardín con piscina de la casa que tenían en Malibú, California. Uno de los niños que estaba en la fiesta se separó del grupo y la fatalidad hizo que se cayera en la piscina y se ahogora. Los padres de Daniel, como se llamaba el niño, denunciaron a Tommy Lee por 10 millones de dólares, acusándolo de negligencia porque tenía que haber contratado un salvavidas. La prensa machacó al músico, aunque el tema también salpicó a Pamela, y diciendo que era culpable sin tener pruebas, basándose solo en su historial delictivo y su profesión. El escándalo estaba servido, aderezado con toques de polémica, sensacionalismo y odio. En esta casa murió Daniel, el amiguito de Brandon, el hijo de Pamela Anderson y Tommy Lee Gtres La investigación policial no tardó en tener resultados y el juicio concluyó que era inocente y que la muerte del niño hacía sido un desgraciado accidente. "No fue responsabilidad suya y no debería sentirse mal por ello. Era evidente desde el principio que no hubo responsabilidad por parte de Lee. Nada que hubiese podido hacer hubiese cambiado los hechos", dijo el jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres. Luego se supo que los padres del pequeño Daniel, la actriz alemana Ursula Karven y el productor James Veres, habían encargado la vigilancia de su hijo a dos niñeras y ninguna de las dos se percató de la llegada del pequeño a la piscina.