Mito erótico, icono sexual y toda una leyenda. Pamela Anderson ha sido durante años uno de los símbolos de la mujer forjada a sí misma a golpe de silicona. Ha hecho de su cuerpo un objeto de deseo, pero también una fuente de ingresos. Siempre se ha mostrado feliz de mostrar sus logros estéticos, tanto en la prensa para adultos como en el cine. Epítome de la rubia oxigenada y explosiva, la actriz es una de las herederas de las sex symbols más famosas de Hollywodd, aunque está más cerca de Jayne Masfield que de Marilyn Monroe. Su vida personal ha tenido más peso que su carrera profesional, aunque acumula títulos X tanto en la televisión como en el cine. Se hizo mundialmente famosa en 1992, interpretando a C.J. Parker en Los vigilantes de la playa y ha protagonizado dos cintas que, para algunos, son de culto: Barb Wire y Scary Movie 3.

Contra las corridas de toros

Anderson se ha mostrado en contra de las corridas de toros. "¿Cómo puede ser entretenido que hagan daño a un animal?”, dijo a Risto Mejide. Y también de las cacerías. Cuando se publicaron las fotos de don Juan Carlos, el rey emérito, dijo: "Este comportamiento bárbaro no es en absoluto sexy y es poco varonil". En una entrevista con Vogue dejó claro que su imagen de rubia oxigenada y sex symbol no era un impedimento para su activismo. "Al contrario, creo que me ayuda. Me siento halagada de que la gente que me ha querido esté abierta a escuchar mis ideas. Creo que estoy haciendo un muy buen trabajo, pero quiero hacerlo mejor. Mi fundación es muy productiva. Todo lo que leo, lo aplico a mi vida. Y hago todo lo que puedo por defender a los más vulnerables, a los que no tienen voz". De forma paralela pelea por su carrera de actriz y vive volcada en sus hijos, Brandon y Dylan, reforzando su papel de madre.