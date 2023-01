La vida personal de Pamela Anderson siempre he despertado más interés que su carrera profesional, primero como modelo de la revista Playboy, después como actriz hasta que uno de sus trabajos, Los vigilantes de la playa, le cambió la vida. De su primera relación con Tommy Lee se ha hecho hasta una serie. Su primer encuentro tuvo lugar en un club en la Nochevieja de 1994. "Se me acercó, me agarró y me lamió la cara. Yo pensé que era un tipo genial, amigable y agradable y le di mi número", explicó la propia Pamela Anderson en una entrevista. ¿Qué pasó después?

Solo pasaron 96 horas de aquel primer encuentro y Pamela Anderson y Tommy Lee ya se estaban casando en Cancún, convirtiéndose en la pareja más famosa de la década de los noventa. Una auténtica locura, aunque ellos se tomaron muy en serio su matrimonio basado en el sexo, las drogas y el rock and roll, incluso decidieron tener dos hijos. Los niños crecieron a tormentados por el estilo de vida de sus padres y su turbulenta relación. En 1998, el año en el que firmaron el divorcio, Anderson denunció a su entonces esposo acusándole de haberla maltratado mientras amamantaba a su hijo pequeño. Años después de su divorcio, se volvieron a dar una nueva oportunidad, pero las cosas siguieron igual o peor entre ellos. Entonces sus hijos ya eran mayores y eran plenamente conscientes de lo que ocurría en su familia. Así es ahora la vida de Brandon Thomas Lee y Dylan Jagger Lee.

Brandon Thomas Lee Brandon Thomas Lee es el mayor de sus dos hijos, nació el 5 de junio de 1996, un año después de que sus padres se casaran. Ahora tiene 26 años. En sus redes sociales se define así mismo profesionalmente como "golfista, inversor y productor". También trabajó como modelo para varias firmas importantes del mundo de la moda, como Dolce & Gabbanna. Es uno de los grandes pilares de la vida de su madre, Pamela Anderson, a quien apoya en su nueva aventura: el lanzamiento de su documental en Netflix. "Espero que al final vean que detrás de esta caricatura que todos han amado a lo largo de los años, en realidad hay una persona muy real, muy amable, cariñosa y sensible que merece ser protegida, apreciada y celebrada", escribió en Instagram antes de la fecha de estreno, que está prevista para el 31 de enero. Brandon Thomas Lee y Pamela Anderson GTRES GTRES Tiene una relación muy estrecha con su madre, pero no con su padre, Tommy Lee. En 2018 incluso llegaron a las manos. El músico compartió en redes un selfie en el que aparecía con varias heridas. Junto a la imagen, el siguiente texto: "Mi corazón está roto. Puede darles a los hijos todo lo que puedan desear en su vida y aun así pueden volverse en tu contra. Buen trabajo, Brandon. ¡Gran hijo!". Hay dos versiones respecto a aquella pelea. Brandon mantiene que fue su padre quien la inició después de que él defendiera a su madre. Tommy Lee, sin embargo, asegura que fue su hijo quien le atacó repentinamente mientras él estaba en su cama. Brandon Lee siempre le recriminó a su padre su ausencia durante toda su vida.

Dylan Jagger Lee Dylan Jagger Lee es el pequeño de los hijos de Paloma Anderson. Nació el 25 de diciembre de 1997 y, al contrario que su hermano mayor, él ha preferido mantenerse al margen de las disputas familiares, al menos en público. Ha estado vinculado a la industria de la moda, donde también ha trabajado como modelo, aunque su verdadera pasión siempre ha sido la música. De hecho, formó su primer grupo llamado Midnight Kids, aunque en 2021 decidió cambiar el rumbo. Ahora tiene 25 años y físicamente es muy parecido a su madre, son como dos gotas de agua. Dylan Jagger Lee y su madre Pamela Anderson GTRES GTRES