Elocuente, sárcastica y absurdamente divertida, Amanece que no es poco, es una de las grandes obras del genuino manchego José Luis Cuerda. Culmen del "sur-ruralismo", fue una película incomprendida por muchos en su estrno, pero transformada con los años en una cinta de culto que convirtió buena parte de sus diálogos en cultura popular. Desde su estreno en 1989, varias generaciones han memorizado y hecho suyas decenas de frases lanzadas en ese pueblo de labriegos intelectuales en el que se plagia a Faulkner y los argentinos “unos días van en bici y otros huelen bien”.

El propio Cuerda se sorprendía del fenómeno que estalló años después de su estreno, cuando surgió una asociación de Amanecistas, un grupo de apasionados fans de la película que se reunen cada año para homenajear al cineasta y al filme que les cambió la vida. Sin duda, entre ellos habrá más de uno que se sepa al dedillo cada uno de los diálogos de la película. Con motivo de su llegada a la plataforma, disponible en RTVE Play hasta el 28 de febrero, a continuación, repasamos 10 de las frases más memorables de Amanece que no es poco:

1. "¡Alcalde: todos somos contingentes, pero tú eres necesario!"

2. "¡Oye, hace mucho que no me acuesto yo con tu padre ¡con lo putero que es! -Es que se está muriendo…-¡Anda, pues será eso!"

3. "¡Se me está muriendo divinamente, te lo juro! De los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar".

Amanece que no es poco (1989)

4. "Como sabéis, mañana hay elecciones y siguiente nuestra costumbre tenemos que decidir primero quien se presenta a puta, segundo quienes se presentan a adúlteras, tercero si hay alguna que quiere meterse monja y cuarto si hay alguna que le interese ser marimacho".

5. "Mírale tú que gracia, cojito para toda la vida"

6. "Déjate, déjate, que un hombre en la cama es un hombre en la cama"

7. "Pues yo creo que me voy a sacar la chorra"

8. "Eres minoría étnica; bueno, minoría étnica y negro como un tizón".

9. "Yo es que he pensado que a mí también me gustaría ser intelectual, como no tengo nada que perder"

10. "Aquí no hay ni Dios. ¿O es que todos son aquí unos hijos de puta? Porque pueden ser unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas"