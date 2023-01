Adriana Ugarte i Rubén Ochandiano són dos dels protagonistes de 'Lobo feroz', una dura història de venjança i crims sense resoldre dirigida per Gustavo Hernández Ibáñez que parteix de la decapitació de cinc nenes en una petita ciutat costanera.

Els dos protagonistes han visitat 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, per explicar tots els detalls d'aquest film que s'estrena el 27 de gener als cinemes.

El film va més enllà del thriller clàssic i inclou altres gèneres com el gore, el terror i l'humor negre. "La pel·lícula és l'experiment de fer que l'espectador jugui a ser detectiu i descobreixi qui és el 'Lobo feroz' i, pel camí, descobrir el teu propi llop", ha afirmat Adriana Ugarte al programa.

Rubén Ochandiano , en canvi, dona vida al principal sospitós de torturar i assassinar a cinc nenes: "El més difícil ha estat tenir tota l'estona aquest tercer ull per semblar culpable a algunes seqüències i a altres, innocent, però que en un possible segon visionat totes les pistes estiguessin col·locades de manera coherent i sense trampes".

Un film molt intens rodat durant la pandèmia

Els dos actors interpreten personatges molt intensos i complexos. Un fet que fa que, a vegades, sigui difícil desconnectar. "Entrar a la porta de l'hotel, treure'm el maquillatge, posar-me còmode i no estar en aquell espai em relaxava moltíssim", ha explicat l'actriu.

Si a això li sumem que es va rodar durant la pandèmia, fa el treball fos molt més complicat per Adriana Ugarte: "El moment històric que vam viure no ajudava a crear un ambient distès, però va ajudar molt a la pel·lícula. Recordo que la primera frase que li deia a Rubén al matí, abans del bon dia, era: 'vull saber on és el cap de la meva filla'".

“Adriana Ugarte i jo no vam parlar fins al penúltim dia“

Rubén Ochandiano s'ha sumat a les paraules de la seva companya de repartiment: "Anàvem del set de rodatge a l'hotel, no podíem anar ni a sopar. Llavors, vivíem en una espècie de túnel constant. Ens miràvem, ho intentàvem, però hi havia quelcom energètic que ens intimidava. El que va passar fora ens va ajudar molt a què passés el que havia de passar a dins".

És clar que 'Lobo feroz' és un film que no deixarà indiferent a ningú amb un repartiment on se sumen Javier Gutiérrez, Fernando Tejero i Juana Acosta, entre d'altres. No us perdeu la seva estrena el 27 de gener als cinemes.