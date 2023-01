Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre, aunque pocas veces nuestras celebrities favoritas comparten esas vivencias con sus admiradores. Los fans de Juanes conocen ahora un poco más acerca de la vida del cantante, que se ha abierto en canal en una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado y ha contado uno de los episodios más traumáticos de su vida. El colombiano es el menor de seis hermanos, cuatro varones y dos mujeres. Una de ellas, Luz Cecilia, estuvo 27 años en coma, hasta que falleció ¿Qué fue lo que le pasó y cómo lo vivió Juanes? ¿Por qué estuvo tantos años en coma?

Ocurrió a mediados de los 90, Luz Cecilia estaba embarazada y llegó el día del parto. El que iba a ser uno de los días más felices de sus vidas se convirtió en una pesadiilla para la familia. Tras dar a luz a Mariana, la primera sobrina del cantante, tuvieron que atender a la madre por complicaciones. En aquel momento nadie sabía lo que estaba pasando. "Perdió muchísima sangre, su sangre era O negativo", explica Juanes. En el hospital no había suficiente sangre para hacerle una transfusión, solo su hermana mayor y él tenían el tipo de plasma que necesitaba.

"Fuimos a donar, pero entre que todo eso pasó pasaron 20 minutos, entonces mi hermana quedó en coma, en estado vegetal, 27 años. Ese mismo día, en el parto, entró en coma", cuenta. Por aquel entonces no se imagenaban la gravedad de la situación. Antes de llevarla a casa, le hicieron varias transfusiones de sangre hasta el punto que se le deformó" el cuerpo: "Era como una inflamación". No pudieron hacer nada por Luz Cecilia, que estuvo casi tres décadas en cama. Fueron su madre y su tía quienes se encargaron de cuidarla todo este tiempo.

"Mi mamá y mi tía Adiela se dedicaron a eso, a cuidarla todos los días sin faltar durante 27 años. No sabemos si nos escuchaba o no, pero todos le hablábamos, mientras que Mariana se acostaba todos los días a llorar encima de su mamá", relata Juanes, que tiene una relación muy estrecha con su sobrina desde que reside en Barcelona. Toda la familia se encargó de que no le faltara nada. "Nos hemos encargado todos mis hermanos de acercarnos mucho a ella, protegerla, ayudarla, cuidarla, darle mucho amor, porque creo que es lo que tenemos que hacer como familia", asegura.

Juanes junto a su madre INSTAGRAM

Finalmente Luz Cecilia falleció hace dos años. "Cuando mi hermana murió después de 27 años fue como un descanso de alguna forma para todos y también para ella, no merecía estar así", reconoce Juanes. El cantante vivió sus éxitos con la pena de no poder compartirlos con su hermana, a quien tenía muy presente: "Entraba al cuarto de Luz y se me caía todo, no había nada que pudiera superar a esa tristeza". No tenían esperanzas de que volviera a despertarse, pero fue la fe de su madre la que les llevó a estar durante todo este tiempo cuidando de ella.