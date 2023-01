Una nueva serie histórica te espera en las tardes de La 1. Después del estreno de La promesa, la cadena apuesta por una ficción británica que ya estuvo disponible en RTVE Play. Se trata de Poldark, la aclamada ficción de la BBC que podrás ver a partir del 23 de enero, tanto en la primera cadena como en la plataforma, con la emisión de un capítulo cada día.

El amor idealizado y el real, la traición entre familias, el ansia de poder y la venganza entre personajes son algunas de las claves de esta ficción con la que volverás a enamorarte. Protagonizada por Aidan Turner y Eleanor Tomlinson, cada capítulo está lleno de amor, traición y venganza. Te encharás desde el primer momento. ¡No te lo pierdas de lunes a viernes a las 17:25 horas en RTVE Play y La 1!

Una serie histórica, romántica y dramática

Virginia, Estados Unidos, 1781. El capitán Ross Poldark es herido durante la Guerra de Independencia. Después de tres años, todos le daban por muerto, pero a su vuelta a Cornualles, ve como su vida ha cambiado por completo. Su padre ha muerto, dejándole deudas y una finca en ruinas, y su novia Elisabeth está comprometida con su primo.

Lejos de darse por vencido y seguir el consejo de su tío de marcharse lejos, Ross se queda para levantar de nuevo la antigua mina de su padre. Esta decisión no gusta a la sociedad de su misma clase, que no ve con buenos ojos su relación con los mineros y con una joven a la que rescata de la calle para que sea su ayudante de cocina. Con el tiempo, la relación no será solamente la de amo y su criada.

Los enfrentamientos familiares y sociales, los problemas económicos, y un gran villano, George Warleggan, harán que la vida de Ross en Cornualles no sea nada fácil en esta serie que contiene parte de historia, con tintes románticos y donde no falta el drama.