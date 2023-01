No tuvo suerte en el amor, se casó en dos ocasiones y ninguno de sus matrimonios funcionó. Su vida familiar estaba lejos de ser perfecta, no se hablaba ni con su hijo ni con su nieto. Sin embargo, Gina Lollobrigida se lleva todo el cariño y el respeto de sus fans. Su muerte ha dejado a Sophia Loren "profundamente conmocionada y entristecida". No solo a ella, el mundo llora la muerte de la mítica actriz italiana. Sus admiradores se despiden de ella a través de las redes sociales, donde la homenajean y recuerdan su carrera de éxito. También han tenido la oportunidad de acercarse a la capilla ardiente instalada en Roma, en la Sala de la Protomoteca del palacio del Campidoglio, sede del ayuntamiento. Esta mañana ha tenido lugar el funeral.

Así ha sido el funeral de Gina Lollobrigida El funeral de Gina Lollobrigida, fallecida este pasado lunes a los 95 años de edad, se ha celebrado esta mañana en la basílica de Santa María in Montesanto de Roma, conocida también como la Iglesia de los Artistas. La basílica de Santa María in Montesanto de Roma GTRES GTRES La ceremonia empezó a las 12 y media del mediodía en esta iglesia barroca ubicada en la Plaza del Pueblo romana, donde se celebra cada domingo desde 1941 una misa en honor a los artistas. Javier Rigau, con quien la actriz mantuvo una relación, estuvo en la capilla ardiente junto al hijo y al nieto de la artista, Milko y Dimitri. Fueron unos momentos de mucha emoción en los que RIgau no pudo contener las lágrimas. No se separó del féretro en ningún momento mientras las cámaras le apuntaban. La actriz logró la nulidad matrimonial tras una polémica boda a la que la propia esposa no asistió, pues se hizo por poderes. Hay quienes le acusan de querer aprovecharse y quedarse con su herencia. Dimitri, Milko y Javier Rigau en la capilla ardiente EFE AP La capilla ardiente de Gina Lollobrigida EFE AP Javier Rigau junto a una imagen de GIna Lollobrigida en la capilla ardiente EFE GTRES Javier Rigau también ha estado presente hoy en el funeral, donde una multitud se congregó para despedir a la gran Gina Lollobrigida. Con rostro serio y la mirada oculta tras sus gafas de sol, ha atendido a los medios de comunicación. El féretro de Gina Lollobrigida GTRES Javier Rigau en el funeral de Gina Lollobrigida AFP AP Despedimos a Gina Lollobrigida se despide en la ciudad que la vio crecer tanto profesional como personalmente. Nacida en la localidad de Subiaco en 1927, con 20 años se mudó a Roma para iniciar su carrera artística y en la capital vivió casi toda su vida, en una lujosa villa en la monumental Appia Antica. Lollobrigida fue un mito de los Años de Oro del cine italiano y de Hollywood por trabajos como la saga Pan, amor y fantasía (1953) de Luigi Comencini, Salomón y la reina de Saba (1959) o La mujer más guapa del mundo (1955).