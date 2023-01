La muerte de Gina Lollobrigida a los 95 años trae a la mente de muchos a Javier Rigau, quien fuera uno de los personajes más perseguidos por la prensa del corazón. Los nombres del empresario y de la actriz estuvieron unidos durante años, entre titulares en los que se anunciaba su compromiso, fin del compromiso, una boda celebrada por poderes y un juicio, un escándalo muy mediático que vuelve hoy a la actualidad tras el fallecimiento de la diva italiana.

Todo comenzó en 2006 , cuando Gina Lollobrigida y Javier Rigau hicieron pública su relación. Anunciaron su compromiso en ¡Hola!, con intención de casarse por la Iglesia unos meses más tarde. " Nos conocimos en 1984, en Montecarlo . Por aquel entonces, Javier, que siempre había ido mucho a Mónaco con su familia, estaba en ese party. Después nos vimos al día siguiente y al siguiente... Y hasta hoy", contaba Gina Lollobrigida sobre su relación con Javier Rigau, mucho más joven que ella . "Siempre tuve debilidad por los hombres jóvenes, porque son generosos y no tienen complejos. Javier, como todos los españoles, es apasionado , y eso a mí me encanta", decía la actriz.

Una polémica boda por poderes

Años más tarde, en 2013, comenzó el escándalo. Gina Lollobrigida acudía a la prensa italiana para denunciar que temía encontrarse casada con Javier Rigau desde 2010 sin su conocimiento. Según la actriz, el empresario le había convencido de que firmara unos poderes "para unos actos notariales en relación con un juicio". Javier Rigau afirmaba, por su parte, de que aquella boda por poderes se había celebrado el 29 de noviembre de 2010 "con el pleno conocimiento de ambos contrayentes, así como de sus representantes legales", según indicaba un comunicado suyo.

Gina Lollobrigida llevó el caso ante la justicia. "Es impresentable lo que está haciendo y me indignan las mentiras que dicen sobre mí ella y su entorno. No estoy dispuesto a admitir difamaciones que enturbien mi nombre. Estoy casado con Gina le guste o no y la boda se realizó por poderes en Barcelona. Y por supuesto no ha habido ningún engaño ni manipulación ni estafa", decía Javier Rigau a Vanitatis.

La justicia italiana absolvió al empresario en 2017 de los delitos de falsedad documental y estafa. Dos años después, en 2019, Gina Lollobrigida afirmó en Il Corriere della Sera que había conseguido la nulidad matrimonial. Según afirmaba El Español en 2020, Javier Rigau se dedicaba en aquel momento a los negocios inmobiliarios y gestión de residencias de ancianos. Su nombre vuelve a la prensa del corazón con el fallecimiento de la actriz italiana, menos de una semana después de que Hollywood llorase la pérdida de otra persona muy querida, Lisa Marie Presley.