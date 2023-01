Carme Riera ens explica la seva vida en una entrevista inèdita que recuperem en ocasió del seu 75 aniversari. Un petit homenatge a l'escriptora en què RTVE Catalunya també recupera els programes en què ens ha parlat de la seva creació literària, dels sentiments i vivències que l'han fet qui és. També la veiem fent de periodista, ben jove, per als programes culturals de la primera televisió en català.

Aquesta entrevista que no s'ha emès mai, i que teniu damunt d'aquesta notícia, l'hem extret de l'Arxiu històric de TVE Catalunya. Riera relata la seva infantesa, els records que l'acompanyen i quina considera que és la seva llengua, 'aquella en la que ens morim', diu.

Escoltar totes aquestes entrevistes no es fa gens pesat, perquè Carme Riera sempre hi explica aspectes interessant sobre ella o sobre la vida, fa bromes i ens descobreix una part més de com i per què escriu.

Esclata l'èxit: 'Te deix, amor, la mar com a penyora' És al 1975 quan el seu recull de contes 'Te deix, amor, la mar com a penyora', la fa conegudíssima. És un moment de canvi històric, la narrativa en català revifa i aquest primer llibre que edita, amb el mar com a protagonista, impacta els lectors. Es tracta en realitat d'una carta. Carme Riera va explicar per què escriu cartes al programa Literal, presentat i dirigit per Raimon. A la conversa que mantenen, l'escriptora es queixa que, per les editorials, és més important un autor que surt a la tele que no pas qui escriu bé. També anuncia que està escrivint una novel·la de la que no en sap encara el títol, però que fa molts anys que prepara i no sap com sortirà.



Serà 'Dins el darrer blau', sobre els jueus conversos de Mallorca, i quan es publiqui, el 1994, serà la primera incursió de l'autora a la literatura històrica. A l'entrevista, Riera confessa que gaudeix escrivint i que ho fa per necessitat vital, perquè mira de trobar explicació al que no li agrada del món. Diu que potser, si el món li agradés, ja no escriuria. Literal Carme Riera 'Te deix, amor, la mar com a penyora', és un els llibres més llegits en català, també per Raimon, que n'entrevista l'autora, Carme Riera, a Literal...