Aquest 10 de maig fa 150 anys que es va fer la primera representació de Terra baixa, l'obra d'Àngel Guimerà al Teatre Romea. És una de les obres de teatre més conegudes i estimades de l'escriptor de la Renaixença, un clàssic del repertori teatral català que ha estat traduïda a una quinzena d'idiomes, entre els quals el rus, l'hebreu, el suec, el sicilià, el serbi o el jiddisch.

Es tracta d'un drama en què s'enfronten el bé i el mal, la bondat d'uns davant la malícia dels altres, la terra alta i l terra baixa, que a l'escenari es representa en algunes ocasions amb menys o menys alçada. Guimerà la va escriure en una època en què es plantejava perquè existia una divisió social, la vida dels envejosos i materialistes i la dels senzills, que malden només per un sostre on aixoplugar-se, menjar cada dia, cuidar les criatures i complir les llargues jornades de treball. Hi apareixen dotze personatges, dels quals tres en són els més destacats: Manelic, Sebastià i la dona per la que lluiten tots dos, Marta.

TVE Catalunya va produir aquesta obra l'any 1983, sota la direcció de Josep Montanyès, que també dirigia programes de televisió, era actor, professor i gestor teatral. La realització va ser a càrrec de Mercè Vilaret i es va estrenar el 4 d'abril a la Segona cadena. Els actors que hi intervenen són Enric Majó, Carme Sansa, Joan Miralles, Lluís Torner, Maribel Altés, Gabriel Renom, Fanni Bullo, Laia Montanyés, Enric Cusí, Kim Llobet i Àngel Solà.

La versió del Teatre Lliure, també a RTVE Play Catalunya Set anys més tard, la companyia del Teatre Lliure va fer una versió que també conservem a l'arxiu de televisió a Sant Cugat del Vallès. Dins el Festival de tardor de 1990, i realitzada pel mateix Josep Montanyès. L'escenògraf va ser Fabià Puigserver i l'encarregat de vestuari Cesar Oliva. En aquesats cas els interprets són Lluís Homar, Emma Vilarasau, Joan Miralles, Rafael Anglada, Mercè Arànega, Lola Lizaran, Enric Serra, Joan Matamalas, Santi Ricart, Carlota Benet, Andreu Benito, Victor Pi, Josep Anton Benitez, Ton Gras, Mònica Pasqual, Joan Anton Rechi i Apol·lònia Serra. L'estrena a televisió va ser el 4 de gener del 1991, també a la Segona cadena. Teatre a l'Arxiu Terra baixa (Versió del Teatre Lliure) - 1ª part ... Ver ahora Teatre a l'Arxiu Terra baixa (Versió del Tetre Lliure) - 2a part ... Ver ahora